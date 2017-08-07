Кавказ оказался лидером среди регионов с низкой уличной преступностью

Генпрокуратура России опубликовала доклад о состоянии преступности в стране за шесть месяцев этого года. Документ показал необычные тенденции в криминальной сфере. Например, регионы Северного Кавказа оказались лидерами России по такому показателю, как самая низкая уличная преступность.

На первом месте здесь оказалась Чечня, за ней по убыванию следуют Дагестан, Ингушетия и Адыгея. Но в тоже время, по данным Генпрокуратуры, Чечня оказались в пятерке регионов России, где наблюдается наибольший рост количества преступлений за шесть месяцев этого года. На первом месте в этом печальном рейтинге оказались Республика Тыва. За ней следуют Саратовская, Калужская, Челябинская области и Чеченская Республика.

Одновременно республики Северного Кавказа оказались лидерами в России по количеству преступлений, совершенных людьми, не имеющими постоянных источников дохода. На первом месте здесь оказалась Северная Осетия, за ней следуют КЧР, Чечня, Ингушения и КБР.

Кроме этого, Северо-Кавказский Федеральный округ оказался в России на втором месте по такому серьезному показателю, как тяжкие и особо тяжкие преступления (18,8 процентов от общего количества совершенных на Кавказе преступлений). Печальное лидерство здесь СКФО уступил только Центральному Федеральному округу.

А вот Краснодарский край неожиданно оказался в тройке лидеров среди регионов с наибольшим снижением преступности за шесть месяцев, уступив первое и второе место, соответственно, только Москве и Татарстану. Кубань (вместе с Приморским краем и Ростовской областью) также оказалась в тройке лидеров среди регионов, где меньше всего нераскрытых преступлений.