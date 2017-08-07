На рынке ОСАГО грядут очередные масштабные изменения

В апреле система ОСАГО пережила серьезные изменения (вступил в силу закон о натуральном возмещении), а Минфин уже доработал поправки, направленные на либерализацию "автогражданки": предложены изменения, при которых государство сможет отойти от регулирования этого сектора.

Как сообщает "Коммерсант", в Минфине разработали ряд мер, который должен помочь избежать роста цен в сегменте ОСАГО после так называемой либерализации - отказа государства от регулирования тарифов. Так, на первом этапе либерализации страховщикам будет предоставлено право только снижать тарифы - сверху они по-прежнему будут ограничены.

Регулятор (в его роли выступает ЦБ) будет устанавливать только общие границы базового тарифа, в пределах которых страховщики будут самостоятельно определять конкретные тарифные значения, исходя из характеристик конкретного автомобиля, вида собственника и целей эксплуатации.

Страховым компаниям будет дано право устанавливать понижающие коэффициенты, которые определяются манерой вождения, - для этого на автомобили клиентов будет необходимо установить специальные устройства телематики. Еще одно важное дополнение Минфина заключается в том, что коэффициент мощности и территориальный коэффициент предлагается, наконец, исключить из расчета цены страховки. Эти коэффициенты предложено заменить новым коэффициентом нарушения ПДД: при расчете будут учитывать, как часто клиент превышал скорость более чем на 60 километров в час, выезжал на встречку, проезжал на красный, садился за руль пьяным и так далее. Согласно поправкам, максимальный размер страховой премии по "автогражданке" не должен превышать трехкратное значение базовой ставки тарифа.

Кроме того, в ведомстве предложили выпускать три типа полисов ОСАГО, которые различаются лимитами страховых выплат. Базовый вид ОСАГО сохранит актуальные лимиты: 500 000 рублей по вреду жизни и здоровью и 400 000 рублей по вреду имуществу. К нему добавятся варианты с лимитами по одному миллиону или по два миллиона по каждому типу ущерба. Кроме того, автомобилистам хотят предоставить право заключать договор ОСАГО на срок более года.

Страховщик будет не в праве отказать клиенту в оформлении полиса ОСАГО по выбранному тарифу. Размер неустойки за просрочку направления клиенту мотивированного отказа в выплате составит 200 рублей в день, но не более 10 000 рублей в сумме.

Сами страховщики ожидаемо негативно восприняли предлагаемые Минфином поправки. Российский союз автостраховщиков направил ведомству свои предложения по проекту. В РСА возражают против повышения лимитов до 1–2 млн рублей, мотивируя это повышенным риском мошенничества при продаже "улучшенных" полисов. Кроме того, союз настаивает на сохранении коэффициентов мощности и территорий, утверждая, что они могут быть исключены только при окончательно свободных тарифах.

Максимальный размер цены полиса в РСА хотят ограничить не трех-, а пятикратным значением базовых тарифов. Также страховщики хотят оставить за собой право вводить повышающие коэффициенты и настаивают на исключении из проекта многолетних договоров, мотивируя это тем, что потребуется глобальный перерасчет тарифов. Кроме того, рынку не нравится установка за свой счет средств телематики на автомобиль клиента.

Обсуждение поправок пройдет в Минфине уже на этой неделе.