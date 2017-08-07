4 августа 2017 года в Краснодарском крае начал свою работу "Центр общественных процедур "Бизнес против коррупции в Краснодарском крае"

Эта первая общественно - государственная организация, созданная при участии бизнес-ассоциации «Деловая Россия» на основании Распоряжения Правительства РФ. Организация работает в тесном взаимодействии с институтом Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Миссией Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (далее – Центр) является защита представителей бизнеса от рейдерства и коррупционного давления, создание благоприятного инвестиционного климата в Краснодарском крае.

В состав Общественного совета регионального Центра вошли известные краснодарские адвокаты, специалисты таких компаний как «Центр Правосудия», «Национальная юридическая компания Митра», правовой холдинг «Илекс-Групп», представители общественных организаций и средств массовой информации.

В Москве Центр осуществляет деятельность с 2011 года и в настоящее время является авторитетной экспертной площадкой при Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, выполняя функцию по анализу поступающих в его адрес обращений субъектов российского бизнеса и выявлению фактов нарушения из прав и законных интересов.

Планируется, что заседания Общественного Совета, на котором будут рассматриваться конкретные жалобы предпринимателей, будут проходить не реже одного раза в месяц.

Прием обращений представителей бизнеса по утвержденной форме заявления осуществляется персоналом Центра одним из указанных ниже способов:

а) по адресу электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

б) путем личного обращения в Центр по адресу: г.Краснодар, ул.Постовая, 61, оф.36.

Личное обращение принимается в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по предварительной записи, которая проводится по телефону: (861)268-18-00.

в) Почтовым отправлением на почтовый адрес: 350000, г.Краснодар, ул.Постовая,61, оф.36

Консультации по вопросу подготовки и подачи обращения осуществляются персоналом Центра в рабочие дни с 10:00 до 17:00, которые можно получить одним из указанных ниже способов:

а) по телефону «горячей линии» Центра: (861)268-18-00.