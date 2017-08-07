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В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении машиниста, производящего ремонтные работы на железной дороге

Понедельник, 07 августа 2017 12:41
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Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении машиниста, производящего ремонтные работы на железной дороге. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в ноябре 2016 года, на перегоне стаций «Майкоп - Тульская» Северо-Кавказской железной дороги Республики Адыгея локомотивной бригадой (машинистом и помощником машиниста) Тихорецкой машинизированной дистанции по ремонту и эксплуатации путевых машин – филиала ОАО «РЖД» выполнялись ремонтные работы. Помощник машиниста увидел находящегося в близи железнодорожных путей человека и сообщил об этом машинисту вагона, порекомендовав применить экстренное торможение. В результате допущенных нарушений правил безопасности движения железнодорожного транспорта, машинист по неосторожности допустили наезд вагона на 20-летнюю девушку, переходившую по деревянному настилу железнодорожный путь, расположенного на 30 км перегона «Майкоп - Тульская» города Майкоп Республики Адыгея. В следствии чего девушка скончалась на месте происшествия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан

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