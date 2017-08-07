Двухмиллионная задолженность по заработной плате взыскана

Благодаря работе судебного пристава Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП России по Краснодарскому краю взыскана задолженность по заработной плате в сумме более двух миллионов рублей.

Эту внушительную сумму задолжало 21-му работнику ГУП «Кубанская краевая научно-производственная компания минеральных ресурсов и геоэкологии «Кубаньгеология». Исполнительные документы были объединены в сводное исполнительное производство и, в силу социальной значимости, переданы в Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Краснодарскому краю. Ситуация осложнялась тем обстоятельством, что на основании распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края предприятие-неплательщик находится в стадии ликвидации.

Судебный пристав-исполнитель Елена Савенкова в строгом соответствии с требованиями Федерального Закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» предприняла целый комплекс мер, направленных на взыскание задолженности. Работником Службы вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства организации, находящиеся на банковских счетах. Кроме того, составлен акт описи и ареста 7 единиц автотранспорта.

Показателем работы судебного пристава стал отзыв исполнительных листов взыскателями. Сотрудники предприятия получили честно заработанные деньги.

Следует отметить, что взыскание заработной платы относятся к числу наиболее социально значимых исполнительных производств, которые находятся на постоянном контроле у руководства Управления.