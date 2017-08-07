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Экологический рейд пополнил казну

Понедельник, 07 августа 2017 12:43
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Во всех структурных подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю в рамках «Года экологии» ведется активная работа по исполнению требований документов связанных с охраной окружающей среды.
В Абинском районе судебные приставы совместно с МУП «Универсал» провели рейд по взысканию задолженностей по оплате уничтожения бытовых отходов. В общей сложности представители закона посетили более 20 адресов должников – физических лиц, не оплативших соответствующие услуги. Рейд прошел успешно. На месте были взысканы задолженности на общую сумму свыше 100 тысяч рублей. Следующий «экологический» рейд Абинские приставы проведут на следующей неделе. 
Управление ФССП России по Краснодарскому краю напоминает жителям региона о том, что все исполнительные производства по взысканию задолженностей по документам, касающимся различных нарушений в сфере экологии, находятся на особом контроле. 

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