Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в городе Геленджике

В четверг, 10 августа 2017 года, с 11.00 до 13.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Александр Кондратенко проведет личный прием граждан в городе Геленджике по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета РФ

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного отдела по городу Геленджик (г. Геленджик, мкр. Парус, д. 6а).

Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по городу Геленджик или по телефону: 8 (861-41)-5-05-65.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.