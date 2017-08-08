Сотруднице полиции предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере

В производстве второго отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР находится уголовное в отношении начальника отделения по вопросам миграции отдела МВД России по Брюховецкому району по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), а также местной жительницы, которая подозревается в посредничестве во взяточничестве (ч.4 ст.291.1 УК РФ).

По версии следствия, сотрудниками полиции были выявлены нарушения миграционного законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя ввиду непредоставления им сведений, необходимых для снятия с учета иностранных граждан по месту пребывания на территории Российской федерации, в связи с чем в отношении предпринимателя были составлены административные протоколы. Весной 2017 года начальник отделения по вопросам миграции ОМВД через посредника предложила предпринимателю за взятку принять меры и не привлекать его к административной ответственности. Знакомая сотрудницы полиции, выступая в качестве посредника, в ходе встреч с предпринимателем также предлагала передать через нее деньги. Понимая, что действия женщин носят противоправный характер, мужчина обратился с соответствующим заявлением в следственное управление СКР по краю. В мае 2017 года в станице Брюховецкой заявитель передал посреднику 2,5 миллиона рублей, после чего та была задержана оперативными сотрудниками УФСБ. Впоследствии была задержана и начальник отделения отдела полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.