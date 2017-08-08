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В Сочи мужчине предъявлено обвинение в убийстве отца

Вторник, 08 августа 2017 09:32
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Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю 40-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве 65-летнего отца (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что 40-летний мужчина вместе с семьей приехал на отдых и последние две недели проживал в домовладении отца по улице Линейной в Лазаревском районе города Сочи совместно с последним. По версии следствия, в ночь на 18 июля 2017 года между находившимися в состоянии алкогольного опьянения мужчинами возник конфликт. Со слов обвиняемого, в ходе ссоры отец стал угрожать ему обрезом ружья, в ответ на что он обхватил руками шею оппонента и задушил его. С целью сокрытия совершенного преступления злоумышленник вывез на личном автомобиле тело погибшего в аул Большой Кичмай, где оставил в лесополосе, присыпав землей.

В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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