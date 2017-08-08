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Циклон из Европы придет в Краснодарский край

Вторник, 08 августа 2017 09:35
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Несмотря на осадки, жара на Кубани закончится не скоро, сообщил «России. Кубань» Андрей Бондарь, начальник Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Региональное управление МЧС предупреждает о сохранении в Краснодарском крае чрезвычайной пожароопасности самого высокого 5 класса как минимум до конца вторника, 8 августа. Экстренная ситуация может продлиться до конца недели.
В экстренных случаях вызвать МЧС и службы можно по единому номеру 112 или по телефону: 8 (861) 214−33−36.

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