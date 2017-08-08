В регионе с 9 по 23 августа проведут рейды по безопасности перевозки пассажиров общественным транспортом

Водителей проверят на соблюдение режима труда и отдыха, а автобусы — на оснащение тахографами и соответствие прочим правилам безопасности перевозок.

Особое внимание дорожные полицейские уделят наличию и нормальному функционированию аварийных выходов и оснащенности всех сидений ремнями безопасности, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Проверят автобусы и на наличие незаконных изменений в конструкции — не переставлены ли сиденья, не изменилось ли их количество, не превращены ли места для пассажиров в грузовые отсеки. Выяснят также, прошли ли водители медосмотр перед выходом в рейс.