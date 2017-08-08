Власти Геленджика предложили митингующим дольщикам помощь юристов

На площади у дворца культуры состоялся согласованный администрацией митинг с участием более 100 человек. В этот день здесь собрались дольщики так называемого поселка «Пушкинский дол», многоквартирного дома по ул. Красногвардейской, 79, кооператива «Морской».

В инициативе местных властей в здании ДК все активисты получили подробные консультации и разъяснения по интересующим их вопросам. Во встрече приняли участие заместители главы курирующие данные направления, главный архитектор, специалисты управлений земельного контроля и земельных отношений.

За соблюдением прав граждан наблюдали члены Совета при Губернаторе Галина Сильман, Петр Чернодуб и Ольга Малахова.