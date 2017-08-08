S&P: Новые санкции против России усилят неопределённость на газовом рынке Европы

Международное рейтинговое и исследовательское агентство Standard & Poors заявило, что новые санкции, введённые США против России, могут усилить неопределённость на газовом рынке Европы. Об этом говорится в аналитической записке S&P Global Ratings.

В случае, если санкции приведут к значительным задержкам со строительством новых трубопроводов или отмене этих проектов, это может вызвать рост цен на газ. Также среди возможных рисков агентство отмечает перебои в поставках российского топлива.

При этом аналитики считают, что если из-за санкций "Газпрому" придётся самостоятельно финансировать строительство новых трубопроводов, то с финансовой точки зрения это кредитоспособности компании не навредит.