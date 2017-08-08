Глава Минобрнауки: в России появятся две линейки школьных учебников

Министр образования России Ольга Васильева заявила, что после сокращения количества школьных учебников появятся их базовая и углубленная линейки, передает РИА «Новости».

«Будут базовая и углубленная линейки», — сказала она.

При этом министр напомнила, что в настоящее время уже заканчивается разработка всех предметных концепций для школ и идет работа над федеральными образовательными стандартами.

«У нас было 7 тысяч откликов. Сразу хочу сказать, что большая часть положительная откликов. Было очень важно мнение нашего, прежде всего, профессионального сообщества. Эти все замечания, предложения будут переработаны», — отметила Васильева.

По ее словам, в итоговой версии стандартов эти замечания будут учтены.

«Сейчас мы обсудили стандарты общей школы, к октябрю будут стандарты 10-11 класса», — заключила она.

В июне президент России Владимир Путин по итогам «прямой линии» поручил Минобрнауки повысить качество экспертизы учебников, используемых при реализации госпрограмм общего образования.