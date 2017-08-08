Россия запустила железную дорогу в обход Украины

Железную дорогу, которая построена на территории Ростовской и Воронежской областей в обход территории Украины, ввели в строй. Об этом «Интерфаксу» в понедельник, 7 августа, сообщил информированный источник.

Рабочее движение на участке Журавка — Миллерово открыто. Таким образом, можно сказать, что началась эксплуатация этой двухпутной электрифицированной железной дороги.

По его словам, «интенсификация движения на ветке будет нарастать, соответствующие планы реализуются министерством транспорта, Российскими железными дорогами, другими профильными структурами».

Ранее в понедельник министр транспорта Максим Соколов заявил, что участок Журавка — Миллерово позволит в кратчайшие сроки «обеспечить независимость от прохождения границы рядом расположенной Украины» (некоторым поездам приходилось дважды пересекать границу — прим. «Ленты.ру»).

Выступая на церемонии вручения ордена Жукова 39-й отдельной железнодорожной бригаде Минобороны, Соколов также сообщил, что общая длина путей на участке составляет более 270 километров. Здесь расположены восемь станций, 15 платформ, порядка 100 различных сооружений: надземные переходы, путепроводы, водопропускные трубы.

Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, отметил, что участок Журавка — Миллерово, в строительстве которого были задействованы военнослужащие, «имеет огромное значение для обеспечения интенсивности и безопасности перевозок на южных направлениях».

О планах построить новую железнодорожную ветку, ведущую на юг России в обход украинской территории, было объявлено в 2014 году после ухудшения отношений между Москвой и Киевом. Работы начались в 2015-м.