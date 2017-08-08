Злостная нарушительница оплатила 18 штрафов

Судебные приставы Гулькевичского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю взыскали 18 административных штрафов с нарушительницы дорожного движения.

Общая сумма задолженности по современным меркам невелика – всего 10 тысяч 500 рублей, но женщину с полным правом можно отнести к разряду злостных нарушителей. Да и как иначе: автомобиль должницы 18 раз попал в объективы камер дорожной видеофиксации, при этом ни один из штрафов не был оплачен в срок (в службу судебных приставов материалы о взыскании неоплаченных штрафов направляются лишь на 70-й день с момента правонарушения). Более того, уже после возбуждения исполнительных производств представителям Закона пришлось приложить немало усилий, чтобы «достучаться» до неплательщицы.

Женщина не реагировала на официальные уведомления судебных приставов, не отвечала на телефонные звонки и не появлялась по месту официальной регистрации. Застать ее дома судебным приставам удалось лишь с десятой попытки.

Нельзя сказать, что эти обстоятельства пошли на пользу неплательщицы. Результатом искусственного затягивания ситуации стало лишь ее усугубление. Помимо основной суммы штрафов гражданке пришлось оплатить еще и исполнительский сбор – по тысяче рублей в рамках каждого из 18 производств. К настоящему моменту задолженность погашена в полном объеме.