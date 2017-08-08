Судебные приставы края подвели итоги полугодия

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю состоялась коллегия по итогам работы за первое полугодие 2017 года.

Заседание началось с доклада главного судебного пристава Краснодарского края А.В. Кумирова. Руководитель Управления отметил, что в начале года были поставлены цели и определены задачи, позволяющие обеспечить требуемую степень эффективности работы Управления. Результаты их выполнения в целом по краю характеризуются положительной динамикой.

Наилучшие показатели работы отмечены в Тбилисском, Каневском, Новокубанском, Северском районных и Анапском городском отделах, а также отделе судебных приставов по Центральному округу г. Краснодара.

С начала года к исполнению в структурные подразделения Управления предъявлено 1 млн. 287 тыс. документов, что на 516 тыс. или на 67% больше аналогичного показателя прошлого года – 771 тыс. Общее количество оконченных и прекращенных исполнительных производств составило 896 тыс., это на 56,5% больше, чем годом ранее – 572 тыс.

Фактическим исполнением окончено 661 тыс. производств, что на 259 тыс. или на 64,4% больше, чем за 6 месяцев 2016 года – 402 тыс.

Судебными приставами-исполнителями взыскано 11,3 млрд. руб. Это на 13,8% больше, чем годом ранее – 9,9 млрд. руб. Из них 4,8 млрд. рублей составили взыскания в пользу бюджетов всех уровней. Доход федерального бюджета от взыскания исполнительского сбора на конец первого полугодия составил почти 239 млн. рублей.

Одним из наиболее приоритетных направлений деятельности судебных приставов края по-прежнему является взыскание социально значимых задолженностей.

В частности, фактическая сумма погашенной задолженности по заработной плате составила 156 млн. руб. Это на 50 млн. руб. больше, чем в 2016 году.

476 млн. рублей взыскано в рамках исполнительных производств по алиментам. При этом, в настоящий момент идет работа по взысканию еще почти двух миллиардов рублей из заработной платы должников. Данный результат стал следствием активного применения судебными приставами края мер по их ограничению. В частности, с начала года вынесены постановления о временном ограничении на выезд за пределы РФ в отношении 94 801 должника. Еще 16 383 гражданина ограничены в пользовании специальным правом на управление транспортными средствами. По этому показателю Краснодарский край занимает лидирующее место в России.

Также важным направлением работы является обеспечение установленного порядка деятельности судов. С начала года судебными приставами по ОУПДС задержан 141 человек, скрывавшийся от органов дознания, следствия или суда. Выявлено 702 административных правонарушения, предусмотренных соответствующими статьями КоАП РФ.

За 6 месяцев 2017 года судебными приставами по ОУПДС пресечены попытки проноса в здания судов 3 220 единиц запрещенных предметов, таких как взрывчатые, наркотические вещества, оружие и т.п. При этом, граждане стали более законопослушными: отмечено снижение на 16% числа попыток совершения противоправных действий.

С неплохими результатами к итогам полугодия подошли и дознаватели Управления. Из 984 уголовных дел, находящихся в производстве, 663 направлены в суд с обвинительным актом. При этом, обеспечен надлежащий уровень оперативности и качества производства предварительного расследования. На 100% обеспечена законность при производстве дознания по подследственным ФССП России уголовным делам. Это характеризуется отсутствием оправдательных приговоров по рассмотренным судами уголовным делам.

В завершении доклада А.В. Кумиров отметил, что еще одним важным достижением является снижение количества принятых к рассмотрению обращений граждан на 26,4%.

В ходе заседания коллегии Александр Владимирович установил своим подчиненным срок для повышения качества работы по ряду направлений деятельности. Начальникам структурных подразделений предстоит отчитаться перед руководителем Управления ко Дню судебного пристава – 1 ноября.

По традиции коллегия завершилась чествованием лучших работников Службы, которым вручили ведомственные награды.