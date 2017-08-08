В Лабинском районе директор санатория подозревается в оказании услуги ненадлежащего качества, в результате чего погибла отдыхающая

Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из санаториев, который подозревается в оказании услуги ненадлежащего качества, повлекшего по неосторожности смерть 41-летней женщины (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ).

По версии следствия, 9 июля 2017 года 41-летняя женщина находилась в зоне старта горки на территории санатория в пределах лечебно-оздоровительного комплекса, где отсутствовали какие-либо поддерживающие устройства. Во время спуска ввиду неправильно собранной конструкции отдыхающая ударилась головой об угол горки и потеряла сознание, в связи с чем была госпитализирована. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевшая скончалась в больнице спустя 8 дней в результате травматического отека головного мозга и внутричерепной травмы.

Данный факт стал возможен вследствие ненадлежащей организации и контроля данного лечебно-оздоровительного комплекса со стороны директора, оказывающего санаторно-курортные услуги.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.