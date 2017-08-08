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В Анапе бывший глава одного из сельских округов признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере

Вторник, 08 августа 2017 14:51
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Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главе администрации Супсехского сельского округа администрации МО город-курорт Анапа Сергею Муханину. Он признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в июле 2016 года к Муханину обратился мужчина по вопросу предоставления ему в аренду земельного участка в селе Супсех. В ходе разговора глава поселения ввел мужчину в заблуждение, сообщив, что в силу занимаемой должности может оказать содействие в решении данного вопроса, но за денежное вознаграждение, первоначальную часть которого (200 тысяч рублей) ему необходимо передать, что было сделано. При этом муниципальный служащий не мог осуществить данные обещания в силу отсутствия у него на это служебных полномочий. В октябре чиновник вновь встретился с мужчиной, сообщив, что подыскал земельный участок площадью 2 гектара, за победу на аукционе и предоставление в аренду которого ему следует передать 14 миллионов рублей. Мужчина согласился, но сообщил об этом в следственное управление СКР по краю. Заявитель вновь встретился с главой поселения в одном из кафе Анапы и передал ему ранее обозначенную сумму. После этого его дальнейшие действия пресечены.

Приговором суда Муханину назначено наказание в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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