Звезды падают в горах

Что может красивее звездопада? Только «Звездопад» в горах. Необычный фестиваль пройдет на курорте «Роза Хутор» в ночь с 12 по 13 августа. В это время все романтики, а также желающие загадать множество желаний смогут увидеть самый яркий метеорный дождь лета – поток Персеиды.

- Падающие звезды – «росчерки» Персеиды - будут видны раз в две-три минуты. Поток очень активный и красивый, - поделился старший научный сотрудник Государственного Астрономического института МГУ Владимир Сурдин.

Для того, чтобы наблюдать за звездами можно было всю ночь на высоте 1600 метров курорта «Роза Хутор» будет разбит настоящий палаточный лагерь. В нем можно не только установить собственную палатку при ее наличии, но и снять уже имеющуюся. В таком случае организаторы «Звездопада» обеспечат и спальник.

- В прошлом году участниками звездного фестиваля стали около 200 человек. Помимо палаток на площадке будут установлены телескопы, работать кафе, звучать музыка, организованы различные мастер-классы. Горный лагерь откроется в час дня 12 августа. Начиная с этого момента можно будут устанавливать свою палатку или выбрать место уже в имеющейся. Принимать всех желающих лагерь будет до 20:00, позже добраться до него будет невозможно. Фестиваль завершится 13 августа после полудня, - сообщили организаторы.

Помимо звездопада гостей горного лагеря на курорте «Роза Хутор» ждут занятий йогой и хождением по стропе, изготовление и запуск воздушных змеев, кино под открытым небом детский уголок. На специальных занятиях любители астрономии смогут узнать все о метеорах и метеоритах, а любители прекрасного – научится фотографировать звездное небо. Приобрести билеты на «Звездопад» в горах Сочи можно на сайте фестиваля xpicnic.ru.