Почта России задержала крупную партию «серой почты» от коллекторов

Сотрудники службы безопасности Почты России изъяли из доставочной сети свыше 65 тысяч писем, для отправки которых столичные банки и коллекторские агентства в силу разных обстоятельств воспользовались услугами мошенников. Данная корреспонденция будет передана правоохранительным органам в качестве вещественных доказательств.

Ранее сообщалось о масштабной операция по выявлению и пресечению мошеннической схемы, по которой в почтовую сеть поступали сотни тысяч неучтенных и неоплаченных почтовых отправлений. Вброс так называемой «серой почты» осуществлялся двумя консолидаторами (прим. - посредник между отправителями и Почтой России) с идентичными наименованиями - ООО «Экспресс», зарегистрированными в Москве и Ярославле. В незаконных действиях подозреваются также состоявшие в сговоре с правонарушителями ответственные должностные лица прижелезнодорожных почтамтов при Казанском и Ярославском вокзалах Москвы, авиационного отделения перевозки почты Шереметьево и сортировочного центра Ярославля.

В ходе проверки свыше 65 тысяч изъятых незаконных почтовых отправлений удалось установить, что абсолютное большинство из них – это письма коллекторов и коммерческих банков, адресованные гражданам, не расплатившимся вовремя по займам и кредитам. Изъятые из почтового оборота письма уже не поступят должникам, поскольку не были оплачены в установленном порядке и являются вещественными доказательствами противоправной деятельности фирм-консолидаторов.

Больше всего «долговых писем» было адресовано жителям Новосибирской, Челябинской, Свердловской областей, Красноярского края и Республики Башкортостан. Всего письма предназначались для доставки адресатам в 53 региона страны.

Среди регулярных клиентов недобросовестных консолидаторов «Экспресс» оказались такие компании, как «Кредитэкспрессфинанс», «Быстроденьги», «Столичное агентство по возврату долгов», «Everest», «Руссколлектор», «Примоколлект» и Долговое агентство «Дельта М».

От действий мошенников также пострадал ряд крупных банков: «Хоум Кредит», «Альфа-Банк», «Сетелем» (дочерняя компания Сбербанка), «Росгосстрах банк», «Ренессанс Кредит» и «Московский кредитный банк».

Сотрудники Почты России обратились ко всем вышеперечисленным компаниям в целях проведения совместного расследования и выявления круга лиц, причастных к мошенническим действиям. Участвующие в расследовании инцидента специалисты не исключают, что ряд отправителей заключали договоры на оказание почтовых услуг по тарифам ниже установленных Почтой России. В ряде случаев отправители были введены в заблуждение своими подрядчиками, скрывавшими информацию о действующих тарифах на пересылку и предоставлявшими подложные документы о проведении официальных отправок. Почта России рекомендует отправителям более тщательно подходить к выбору партнеров в сфере оказания почтовых услуг. В рамках «Программы оценки качества услуг» на Почте России действует «служба контроля» – специальный сервис для компаний, осуществляющих массовые рассылки простой корреспонденции через консолидаторов (посредников). С помощью сервиса отправители смогут обратиться в Почту России для подтверждения фактического количества отправлений, переданных консолидатором для пересылки. Для этого достаточно направить отчетные документы об отправках, полученные от консолидатора, на электронный адрес «службы контроля» Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Для максимально быстрого реагирования на возможные нарушения при отправке писем почтовый оператор рекомендует направлять запросы сразу после проведения рассылок.