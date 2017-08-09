〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Новый рекорд потребления установлен в кубанской энергосистеме

Среда, 09 августа 2017 08:53
Оцените материал
(1 Голосовать)

По оперативным данным «Объединенного диспетчерского управления энергосистемами Юга» 7 августа в 15:00 в кубанской энергосистеме был зафиксирован самый высокий показатель потребления электрической мощности за всю историю ее существования.
В часы дневного максимума потребление мощности достигло 4 907 МВт, что на 308 МВт выше величины предыдущего исторического максимума, зафиксированного 18 июля 2016 года, сообщается на сайте системного оператора Единой энергетической системы.
Рост показателей связан с увеличением энергопотребления промышленными предприятиями, интенсивным развитием курортов Черного и Азовского морей, а также с высокими температурами воздуха в регионе.
Уже четвертый год подряд потребление мощности в Кубанской энергосистеме достигает максимального уровня в летний период.

Прочитано 28 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Почта России задержала крупную партию «серой почты» от коллекторов Глава Хостинского района Сочи привлечен к административной ответственности »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.