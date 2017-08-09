Новый рекорд потребления установлен в кубанской энергосистеме

По оперативным данным «Объединенного диспетчерского управления энергосистемами Юга» 7 августа в 15:00 в кубанской энергосистеме был зафиксирован самый высокий показатель потребления электрической мощности за всю историю ее существования.

В часы дневного максимума потребление мощности достигло 4 907 МВт, что на 308 МВт выше величины предыдущего исторического максимума, зафиксированного 18 июля 2016 года, сообщается на сайте системного оператора Единой энергетической системы.

Рост показателей связан с увеличением энергопотребления промышленными предприятиями, интенсивным развитием курортов Черного и Азовского морей, а также с высокими температурами воздуха в регионе.

Уже четвертый год подряд потребление мощности в Кубанской энергосистеме достигает максимального уровня в летний период.