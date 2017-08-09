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Глава Хостинского района Сочи привлечен к административной ответственности

Среда, 09 августа 2017 08:56
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По инициативе прокуратуры была проведена проверка в Хостинском районе. Были выявлено, три места несанкционированного размещения строительных и бытовых отходов.
«С учетом изложенного прокуратурой в отношении главы района возбуждено дело об административном правонарушении по статье “Невыполнение законных требований прокурора”, по результатам рассмотрения которого виновному лицу назначен штраф», — сообщает пресс-служба прокуратуры края.
Сейчас свалки ликвидируются, кроме того, двое виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Работа в данном направлении продолжается.

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