Глава Хостинского района Сочи привлечен к административной ответственности

По инициативе прокуратуры была проведена проверка в Хостинском районе. Были выявлено, три места несанкционированного размещения строительных и бытовых отходов.
«С учетом изложенного прокуратурой в отношении главы района возбуждено дело об административном правонарушении по статье “Невыполнение законных требований прокурора”, по результатам рассмотрения которого виновному лицу назначен штраф», — сообщает пресс-служба прокуратуры края.
Сейчас свалки ликвидируются, кроме того, двое виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Работа в данном направлении продолжается.
Глава Хостинского района Сочи привлечен к административной ответственностиСреда, 09 августа 2017 08:56
- размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
- Печать
- Эл. почта
По инициативе прокуратуры была проведена проверка в Хостинском районе. Были выявлено, три места несанкционированного размещения строительных и бытовых отходов.
Ключевые слова