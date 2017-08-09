КНДР заявила о готовности нанести ракетный удар по военной базе США на Гуаме

Пхеньян изучает возможность нанесения ракетного удара по базе ВВС США на тихоокеанском острове Гуам, расположенном в 4 тыс. км от КНДР. Об этом со ссылкой на заявление северокорейского руководства сообщило в среду агентство Reuters.

По его данным, представитель правительства КНДР проинформировал, что Пхеньян «тщательно изучает» вариант ракетного удара по американской базе.

Так, КНДР «в любой момент готова нанести последовательный и масштабный удар» по этому военному объекту, как только соответствующее решение примет глава государства Ким Чен Ын. Отмечается, что подобная атака может стать превентивной мерой в ответ на провокации Вашингтона.

С военно-воздушной базы Андерсон на Гуаме взлетают бомбардировщики B-52. Ранее руководство КНДР неоднократно предупреждало о том, что этот военный объект США находится под прицелом высокоточных вооружений армии страны.