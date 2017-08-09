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«Куньлунь» обыграл «Сочи» и занял 5-е место на Sochi Hockey Open

Среда, 09 августа 2017 09:04
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Хоккеисты "Куньлуня" одержали победу над "Сочи" в матче за пятое место на Sochi Hockey Open, предсезонном турнире в Сочи.
Встреча, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 3:2(1:1, 1:1, 1:0) в пользу китайского клуба. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Костицын (на 19-й минуте), Константин Макаров (36) и Кори Кейн (57), у "Сочи" отличились Вадим Хомицкий (8) и Руслан Педан (32).
В финале турнира 9 августа сыграют олимпийская сборной России и СКА из Санкт-Петербурга. В игре за 3-е место встретятся магнитогорский "Металлург" и сборная Канады.

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