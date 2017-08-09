В Крыму ответили на призывы Киева к украинцам не ездить в Россию

Власти Украины не могут указывать жителям страны, куда им нельзя ездить. Об этом сообщил RT зампред Госсовета Республики Крым Ремзи Ильясов, комментируя заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

«Все это — нагнетание страха (среди жителей Украины), — говорит Ильясов. — Не то время, чтобы кому-то указывать, куда ехать».

При этом он добавил, что задача украинской стороны — организовать нормальный таможенный проход.

«Если ты собираешься закрываться от всего, ты становишься тем продуктом, который интересен, — говорит Ильясов. — Спасибо за рекламу, как говорится».

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что жителям страны «нечего ездить» в Россию и Донбасс без особой надобности. По его мнению, украинцы должны «стремиться в Европу».

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.