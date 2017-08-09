В Белореченском районе мужчина подозревается в незаконной организации и проведении азартных игр

Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю расследуется уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, подозреваемого в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорных зон (п.«а» ч.2 ст.171.2 УК РФ).

По версии следствия, в 2016 году мужчина с целью незаконной организации азартных игр приискал 25 игровых терминалов, которые разместил в двух арендуемых коммерческих помещениях по улицам Интернациональной и Железнодорожной в городе Белореченске. После этого он вовлек в преступную деятельность неустановленных в настоящее время следствием лиц, которые выполняли функции операторов в указанных заведениях, осуществляя прием и распределение посетителей, учет ставок, прием и выдачу наличных денежных средств. Сам же мужчина руководил проведением азартных игр, контролировал доступ игроков в клуб, давал устные указания операторам. Незаконная деятельность игорного зала была пресечена оперативными сотрудниками УФСБ по краю, обнаруженное в ходе осмотра места происшествия оборудование изъято.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.