Активисты ОНФ борются за сохранение дорог Кубани

В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Краснодарском крае стартовала акция «Сохраним дороги Кубани!» по профилактике нарушений при перевозке тяжеловесных грузов. Основной целью мероприятия является привлечение внимания общественности к проблеме качества дорожного покрытия на Кубани и административное наказание лиц, нарушающих нормы действующего законодательства.

Эксперты Народного фронта совместно с представителями ответственных за дороги ведомств и журналистами 8 августа проверили, как работает стационарный пост весового контроля №1 на автодороге Краснодар – Ейск.

«В соответствии с КоАП РФ превышение допустимой массы транспортного средства юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществившими погрузку груза в транспортное средство, влечет наложение административного штрафа в размере от 80 тыс. руб., если это ИП, и до 400 тыс. руб. – для юридических лиц. За первый час акции уже были выявлены три нарушителя. Наказание грозит не только грузоотправителю, но и водителю. Мы планируем не ограничиваться, и в ближайшее время провести еще несколько мероприятий в рамках акции «Сохраним дороги Кубани!», – прокомментировал руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Костылев.

Прежде всего акция ОНФ направлена на пресечение и профилактику нарушений правил перевозки тяжеловесных грузов автомобильным транспортом. По данным пресс-службы краевого управления ГИБДД, в межсезонье движение по дорогам Краснодарского края составляет 20 тыс. автомобилей в сутки, а интенсивность движения к черноморскому побережью в летний период – 80 тыс. автомобилей в сутки. В период курортного сезона также увеличивается и поток транспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы. В целях дополнительного заработка недобросовестные перевозчики превышают допустимую массу транспортных средств, тем самым разрушая дорожную сеть Кубани. Итоги межведомственного рейда подвел координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Краснодарском крае Александр Балицкий.

- «На сегодняшний день неравнодушными жителями Краснодарского края и активистами ОНФ на интерактивную карту нанесено 475 участков «убитых» дорог, что составляет 365 км, за которые отдано 12 тыс. 680 голосов. Жителями города Ейска обозначены 22 дороги, среди которых лидерами в рейтинге по голосованию являются улицы Абрикосовая, Братская, Шевченко. Благодаря усилиям экспертов и активистов ОНФ в Ейске проведен ямочный ремонт улиц Киевской, Армавирской, Морской, Пляжной и др. В планах ремонта в 2017 г. также обозначены улицы Осипенко, Железнодорожная и Ленинградская».

По результатам акции эксперты ОНФ проведут круглый стол, на котором выработают предложения, предложат методику контроля при осуществлении надзора за перевозками тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам, находящимся в собственности края, и механизм взыскания ущерба, причиненного тяжеловесными транспортными средствами при движении по дорогам регионального и межмуниципального значения. Данные предложения планируется направить в правительство Краснодарского края.