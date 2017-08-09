Фермерский24» пойдет по станицам Кубани

Сервис «Фермерский24», запущенный в Краснодаре в июле 2017 года сообществом фермеров, планируют развивать по всем района Кубани. Специальные отделы с настоящей фермерской продукцией могут появиться в частных магазинах в станицах Краснодарского края. «Пока мы не будем работать с крупными сетевыми магазинами, потому что договорится с ними намного сложение, чем с владельцами маленьких торговых точек», - говорит один из участников проекта, фермер-свиновод Петр Мануйлов.
По предварительным расчетам в проекте смогут участвовать порядка 340 магазинов, расположенных, преимущественно, в сельскохозяйственных районах Кубани. Поставщиками продукции в специальные отделы «Фермерского24» станут исключительно местные фермеры и крестьяне, чтобы обеспечить свежесть и качество продуктов питания. Сейчас ведутся активные переговоры с потенциальными поставщиками, отлаживается система логистики. «Наша задача – обеспечить стабильный сбыт фермерской продукции по нормальным ценам, минуя посредников. «Фермерский24» - это не сетевой магазин, со сложной логистикой, складами и дорогими управленцами, а именно сообщество, кооперация фермеров для организации сбыта своей продукции. И сообща организовать все это не так сложно, как может показаться», - рассказал Петр Мануйлов. Отделы «Фермерский24» в мелких сельских магазинах предназначены не для обеспечения продаж, а для демонстрации качества и настоящих фермерских продуктов. Основной сбыт планируется осуществлять через прямые поставки от фермера к покупателю, минуя полки магазинов.
По некоторым оценкам, «Фермерский24» уже к началу 2018 года сможет обрабатывать порядка 5,5 тысяч заказов еженедельно, обеспечив выручку в 44 млн рублей в месяц (при среднем заказе в 2000 рублей). Однако, многое зависит от общей экономической ситуации в регионе, покупательской способности населения и других макроэкономических причин. «Фермеры, со своей стороны, вполне способны справиться с таким количеством заказов», - сказал Петр Мануйлов.
Напомним, что сервис «Фермерский24» обеспечивает доставку продуктов питания до двери клиента в Краснодаре. К созданию этого проекта фермеров Кубани подтолкнула невозможность попадания продуктов от мелких производителей на прилавки магазинов и растущий спрос населения на натуральные и свежие продукты. Потребители все больше понимают, что от правильного питания зависит все: здоровье, внешность, энергия и даже успехи в карьере.
Сейчас в проекте участвуют уже девять кубанских фермерских и крестьянских хозяйств. К концу 2017 года их число может утроиться, а работники села смогут получить дополнительные рабочие места.
Сейчас в продаже в «Фермерском24»: молоко, свинина, куры, утки, яйцо, индюки, кролики, овощи, картофель, масло, колбасы и другое. Осенью появятся овощная и фруктово-ягодная консервация, мед, говядина, сезонные фрукты и овощи, сухофрукты, вяленые помидоры.
Схема работы «Фермерского24» проста. Заказы на поставку деревенских и фермерских продуктов питания собираются по телефону, затем передаются фермерам. Сформированные «корзины» продуктов для конкретного заказчика доставляются напрямую от фермера до дверей покупателя в специально подготовленном транспорте. Таким образом, обеспечивается свежесть продуктов, ведь их везут «прямо с грядки», минуя склады и полки магазинов. При переработке продуктов используются традиционные рецепты, главный критерий – качество продуктов. В каждый заказ кладется «визитка» конкретного производителя, чтобы потребители знали, кому можно высказать претензии или пожелания.
Более подробную информацию о проекте «Фермерский24» можно получить по телефону
Петр Мануйлов
+7 988 246-44-11
https://www.facebook.com/PetrManyulov/
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Фермерский24» пойдет по станицам КубаниСреда, 09 августа 2017 15:31
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Сервис «Фермерский24», запущенный в Краснодаре в июле 2017 года сообществом фермеров, планируют развивать по всем района Кубани. Специальные отделы с настоящей фермерской продукцией могут появиться в частных магазинах в станицах Краснодарского края. «Пока мы не будем работать с крупными сетевыми магазинами, потому что договорится с ними намного сложение, чем с владельцами маленьких торговых точек», - говорит один из участников проекта, фермер-свиновод Петр Мануйлов.