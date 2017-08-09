В память о знаменитом ученом Святославе Николаевиче Федорове, которому исполнилось со дня рождения 90 лет состоялось торжественное мероприятие.

Это выдающийся российский врач-офтальмолог, благодаря деятельности которого современная медицина получила эффективные методики и технологии. Целью талантливого врача было дать людям возможность обходиться без очков, для этого он создал новое направление в офтальмохирургии. До него нигде в мире не использовались методики рефракционной энергетической хирургии, с помощью которых в настоящее время осуществляется коррекция гиперметропии, миопии и астигматизма.

По поручению председателя городской Думы Краснодара В. Ф. Галушко депутат городской Думы, заместитель председателя фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель комитета по связям с общественными организациями, средствами массовой информации, вопросам миграционных, межнациональных и религиозных отношений, делам казачества и военнослужащих В. Д. Недилько посетил Краснодарский филиал ФГАУ МНТК Микрохирургии глаза им. академика С.Н. Федорова Минздрава России под руководством директора заслуженного врача РФ С. Н. Сахнова.

Состоялся митинг с возложением цветов к мемориальной доске С. Н. Федорова, после чего депутат В. Д. Недилько посетил клинику. В кабинете директора прошла встреча с ведущими врачами-офтальмохирургами, которые по стопам своего учителя используют уникальные технологии и разработки, в том числе и нанотехнологии.

За свою жизнь доктор Святослав Федоров совершил много добрых дел. Благодаря его таланту десятки тысяч людей обрели зрение. И он сделал бы еще больше, если бы 17 лет назад вертолет, в котором он летел 2 июня 2000 года потерпел бы крушение. Сегодня миллионы людей по всему миру восстановили свое зрение и навсегда избавились от очков, а Святослав Николаевич вошел в историю мировой офтальмологии как гениальный российский врач. МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» - МАСШТАБНОЕ ТВОРЕНИЕ С.Н. ФЁДОРОВА.