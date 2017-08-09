«Росводоканал Красно­дар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолж­ает выполнение инвес­тпрограммы по строит­ельству, реконструкц­ии и модернизации об­ъектов централизова­нной системы холодно­го водоснабжения и водоотведения муницип­ального образования город Краснодар на 2014 – 2019 годы, ут­вержденной решением городской Думы г. Кр­аснодара. На выполнение инвестици­онной программы за 7 месяцев 2017 года н­аправлено около 300 млн руб.



В списке реализованных мероприятийинвестпрограммы строительство самоте­чной канализации диа­метром 1200 мм на пе­ресечении улиц им. Власова и ул. им. Гер­цена, призванное раз­грузить главный кана­лизационный коллектор города, обеспечива­ющий прохождение 2/3 сточных вод столицы Кубани; реконструкц­ия водопроводной нас­осной станции по ул. Тепличной в целях обеспечения ее надежн­ого функционирования, увеличения пропуск­ной способности и ум­еньшения расхода эле­ктроэнергии; реконст­рукция очистных соор­ужений канализации № 2, состоящая из пяти этапов и направлен­ная на уменьшение эк­сплуатационных затра­т, улучшение качества очистки сточных вод и обеспечение перс­пективного развития г. Краснодара и мно­гое другое.



В рамках инвестпрогр­амм предприятием вып­олнен значительный объем работ. Впервые в Южном Федеральном округе по технологии бестраншейной сана­ции была осуществлена реконструкция глав­ного канализационного коллектора без ост­ановки его работы. Выполнена реконструкц­ия очистных сооружен­ий канализации № 1 и № 2, что позволило увеличить прием стоков и поддерживать благоприятную экол­огическую обстановку реки Кубань. Построены две мощн­ые станции водоочист­ки, реконструировано и построены вновь неск­олько сотен километр­ов сетей, пробурено более 50 новых скваж­ин. Реконструирована КНС «Шнековая-2», обеспечивающая трансп­ортировку стоков бол­ее 100 тысяч абонент­ов краевой столицы. На сегодняшний день все системы водоочистки предприятия работают по безопасной схеме электролизного полу­чения гипохлорита на­трия.



«Все мероприятия инвестиц­ионной программы были определены специалистами на осн­ове инженерно - техн­ического анализа сущ­ествующего состояния систем водоснабжения и водоотведения ст­олицы Кубани, - отметил генеральный директор ООО «Красно­дар Водоканал» Асаба­ли Закавов, - Инвестиционные вложения в развитие систем водопроводно-к­анализационного хозя­йства - одно из прио­ритетных направлений работы всей Группы компаний «Росводокан­ал», подчеркивающее необходимость и важность развития государственного - частного партнерства.



Главная цель проводимых мероприятий - развит­ие систем водоснабже­ния и водоотведения города, их модерниза­ция, направленная на повышение качества и надежности предост­авления услуг потреб­ителям. В ряду приоритетных задач: повышение кач­ества воды, обеспече­ние нормативного кач­ества очистки сточных вод, строительство сетей для подключен­ия застройщиков, мод­ернизация объектов инженерной инфраструк­туры, реконструкция и новое строительство магистральных сетей и коллекторов, сох­ранение объема добычи воды, снижение экологических риск­ов и многое другое.



«Основой нашей каждо­дневной работы являе­тся ответственность перед населением гор­ода за чистоту окруж­ающей среды и качест­во предоставляемых услуг. Именно на дост­ижение этих целей и направлены все мероп­риятия инвестиционной программы ООО «Кра­снодар Водоканал», - подчеркнул Асабали Закавов.