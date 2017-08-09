В офисах продаж «Ростелекома» теперь можно приобрести авиабилеты

Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») подписала соглашение о сотрудничестве с крупным интернет-сервисом для путешественников Biletix (ООО «Билетикс. РУ»). Благодаря такому сотрудничеству в более чем 1 000 центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» по всей России теперь можно приобрести авиабилеты.

С помощью технологий, предоставленных Biletix, в салонах связи представлены авиабилеты более 700 авиакомпаний мира по любым внутренним или международным направлениям. «Ростелеком – Розничные системы» планирует расширять сотрудничество и в будущем готовит к запуску продажи железнодорожных билетов.

«Мы последовательно расширяем набор полезных услуг для дома и семьи в офисах продаж, — отметила Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО «Ростелеком – Розничные системы». — Теперь наши клиенты могут выбрать оптимальный рейс и стоимость перелета для самостоятельного путешествия, а мы обеспечим максимальный комфорт при выборе и покупке билетов».

«Туристические технологии Biletix позволяют бронировать авиабилеты, а также сопутствующие туристические продукты и услуги быстро и удобно, — комментирует Игорь Константинов, коммерческий директор ООО «Билетикс. РУ». — Клиенты «Ростелекома» могут рассчитывать на надежность, доступность и максимальный выбор тарифов при планировании путешествий».