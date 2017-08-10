На почтовую смену в Артек отправились кубанские школьники

В Международном детском центре «Артек» стартовала вторая тематическая смена «Почта без границ», организованная тематическим партнером детского центра - Почтой России. Она продлится до 28 августа. Среди участников почтовой смены – кубанские школьники – победители конкурсов на лучшее письмо 13-летний Илья Невмержицкий из Каневского района и 15-летняя Надежда Суворова из Белореченска.

Ранее тематические смены провели Следственный комитет РФ, Госкорпорация «Роскосмос», Федерация тенниса России, Российское военно-историческое общество и многие другие партнеры МДЦ «Артек».

Среди участников почтовой смены победители трех конкурсов: «ПостОпочте», Всероссийского конкурса письма «Почта, я хочу в Артек» и номинации «Лучшего урока письма» - «Пишу, о чем мечтаю».

Торжественное открытие почтовой смены состоялось 9 августа. С приветственным словом к участникам смены выступил заместитель директора по образованию МДЦ «Артек» Антон Денисов:

- Есть много нужных, важных профессий, но среди них одна – особенная: почтовая. Это люди необыкновенной души, высокой морали и преданности делу. Они помогают передать что-то очень важное, полезное, чувственное из рук в руки. Они делают это каждый день. Они понимают, что от их работы зависит, соединяться ли люди, живущие в разных уголках нашей страны или всего мира. Мы признательны нашим партнерам – Почте России – не только за организацию этой великолепной тематической смены, но и за их ежедневную работу. А еще мы рассчитываем, что эти замечательные ребята, одетые в футболки с надписью «Почта России», вернувшись через три недели домой, продолжат ту важнейшую миссию, которой их будут учить в Артеке их наставники, почтовые работники. Я рад, что именно в Артеке они поймут, как многое от них может зависеть. Надеюсь, что при помощи нашего партнера – Почты России – и его тематических конкурсов с каждым годом в Артеке будет становиться все больше детей - будущих почтовиков. Артек и Почту теперь многое объединяет.

Почта России презентовала артековцам мероприятия, в которых они смогут принять участие за время отдыха на берегу Черного моря. На протяжении всей смены будет идти «Битва лайков» в рамках творческого конкурса «ПостОпочте». Также объединит артековцев увлекательная Почтовая эстафета. У каждого лагеря появятся свои сувенирные марки. В ходе эстафеты ее участники напишут 234 коллективных письма. Авторы лучших писем получат ценные призы.

15 августа Почте Артека исполняется 2 года. Артековцы отметят ее день рождения флешмобом «Почта - это классно». Кроме того, почтовые сотрудники проведут для ребят обучающие мастер-классы по посткроссингу и мейл-арту, лекции и занятия в почтовом домике об истории почтовой связи и почтовых профессиях. Запланирован телемост с популярным видеоблогером о правилах поведения в социальных сетях.

- Мы очень рады, что из нашего единого с Артеком понимания общих задач появляются такие прекрасные конкурсы, тематические занятия по почтовому делу, квесты, мастер-классы, которые теперь мы проводим здесь регулярно. Посещая Почту Артека, дети узнают историю почтового дела, историю письма, приобщаются к незаслуженно забытому эпистолярному жанру. Спасибо руководству Артека за возможность учить этому детей. Это по-настоящему стратегическое партнерство двух крупных международных организаций, - подчеркнул врио директора ФГУП «Почта Крыма» Дмитрий Мельник.

В пресс-службе Почты России отметили, что компания особое внимание уделяет работе с подрастающим поколением. Такое взаимодействие помогает понять запросы, которые сегодня формируются у детей и подростков, их требования и ожидания. Это позволяет идти в ногу со временем и подсказывает направления развития в перспективе 10-15 лет.

В прошлом году в тематической почтовой смене приняли участие более трех тысяч ребят. По итогам смены Почта России стала первым тематическим партнером МДЦ «Артек», получившим приз «Архитектор знаний».