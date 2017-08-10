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В Армавире генеральный директор предприятия подозревается в невыплате заработной платы

Четверг, 10 августа 2017 10:13
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Следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Армавиркабель». Он подозревается в невыплате заработной платы подчиненным работникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, руководитель предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере производства кабельной продукции различного назначения, в период с сентября 2016 года по апрель 2017 года в полном объеме не выплачивал заработную плату пяти подчиненным сотрудникам. При этом у директора имелась возможность погашения задолженности, однако он расходовал деньги на иные цели. В результате задолженность по зарплате составила более 267 тысяч рублей, которая до настоящего времени не погашена.

В настоящее время устанавливается количество потерпевших, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

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