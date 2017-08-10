Судебные приставы прошли аттестацию

Аттестация государственных гражданских служащих прошла в Управлении ФССП России по Краснодарскому краю.

В соответствии с подготовленным отделом государственной службы и кадров графиком на 2017 год 73 работника Управления со всего края собрались для того, чтобы подтвердить свою профессиональную квалификацию.

Целью комиссии, в которую вошли начальники профильных отделов аппарата Управления, обозначено выявление степени соответствия государственных гражданских служащих занимаемым должностям, а также оценка деловых, личных и нравственных качеств работников Службы и итогов их служебной деятельности.

Комиссия подробно изучала характеристики, данные «экзаменуемым» их непосредственными начальниками. В документах содержались сведения об основных результатах работы, личных и деловых качествах, а в некоторых случаях, и о дисциплинарных взысканиях.

Председатель комиссии – заместитель руководителя Управления – заместитель главного судебного пристава Краснодарского края М.Ю. Ныренкова проводила личное собеседование с каждым из аттестуемых. Решение по каждому работнику принималось коллегиально.

В результате аттестацию успешно прошли только 42 государственных гражданских служащих. Остальным придется «пересдать экзамен».