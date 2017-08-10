Есть штрафы – нет авто

Расставанием с автомобилем кончилось для краснодарца его упорное игнорирование необходимости оплатить целый ряд штрафов. Приставы сначала арестовали его автомобиль, а потом изъяли и передали на реализацию.

Судебные приставы Межрайонного отдела по взысканию штрафов специально уполномоченных органов на регулярной основе проводят рейды совместно с сотрудниками ГИБДД. На этот раз должников «ловили» в районе хутора им.Ленина.

Водитель, следующий на своем транспортном средстве, был остановлен и уведомлен, что у него имеется крупная задолженность перед Пенсионным фондом, и в отношении него возбуждены два исполнительных производства на суммы 40 и 160 тысяч рублей. В виде обеспечительной меры судебным приставом был составлен акт ареста транспортного средства (автомобиль Нисан) и установлен срок добровольной оплаты долга.

Однако, по истечению данного срока, краснодарец не погасил задолженность и затруднился объяснить причину игнорирования обязанности. Судебному приставу не оставалось ничего, кроме того чтобы выехать на место ответственного хранения автомобиля, изъять его и передать в торгующую организацию для последующей реализации, что им и было осуществлено.