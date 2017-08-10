Минэнерго не рекомендовало отключать свет на Кубани в пользу Крыма

Минэнерго России опровергло информацию о том, что рекомендовало ввести график временного отключения электроэнергии в Краснодарском крае в пользу энергосистемы Крыма.
Как сообщает ведомство, в объединенной энергосистеме Юга, Кубани и Крыма за последние три дня величина максимума потребления электрической мощности превышает исторические показатели. Кроме того, на увеличение потребления влияет установившаяся в регионе жара. А высокие наружные температуры приводят к снижению пропускной способности ЛЭП.
Министерство отмечает, что график веерных отключений в часы пиковых нагрузок был введен только на территории Республики Крым.
«Вместе с тем Минэнерго России не давало рекомендаций по введению графика временного отключения света в Краснодарском крае», — говорится в заявлении.
Опубликованная ранее на сайте администрации Кубани информация не соответствует действительности и будет удалена.
Ранее на сайте администрации Краснодарского края появилась информация, что в регионе введут отключение электричества по графику, чтобы снизить риски сбоев в энергоснабжении Крыма.
Минэнерго не рекомендовало отключать свет на Кубани в пользу КрымаЧетверг, 10 августа 2017 10:20
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Минэнерго России опровергло информацию о том, что рекомендовало ввести график временного отключения электроэнергии в Краснодарском крае в пользу энергосистемы Крыма.