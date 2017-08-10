〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Минэнерго не рекомендовало отключать свет на Кубани в пользу Крыма

Четверг, 10 августа 2017 10:20
Оцените материал
(0 голосов)

Минэнерго России опровергло информацию о том, что рекомендовало ввести график временного отключения электроэнергии в Краснодарском крае в пользу энергосистемы Крыма.
Как сообщает ведомство, в объединенной энергосистеме Юга, Кубани и Крыма за последние три дня величина максимума потребления электрической мощности превышает исторические показатели. Кроме того, на увеличение потребления влияет установившаяся в регионе жара. А высокие наружные температуры приводят к снижению пропускной способности ЛЭП.
Министерство отмечает, что график веерных отключений в часы пиковых нагрузок был введен только на территории Республики Крым.
«Вместе с тем Минэнерго России не давало рекомендаций по введению графика временного отключения света в Краснодарском крае», — говорится в заявлении.
Опубликованная ранее на сайте администрации Кубани информация не соответствует действительности и будет удалена.
Ранее на сайте администрации Краснодарского края появилась информация, что в регионе введут отключение электричества по графику, чтобы снизить риски сбоев в энергоснабжении Крыма.

Прочитано 70 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В краснодарских трамваях с 9 августа заработали новые терминалы для оплаты проезда бесконтактными картами В Краснодаре состоялось открытое, отчетное собрание Краснодарской Краевой общественной организации Центр Культуры Народов Дегестана »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.