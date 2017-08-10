В Краснодаре состоялось открытое, отчетное собрание Краснодарской Краевой общественной организации Центр Культуры Народов Дегестана (ККОО ЦКНД) "Единство". В собрании приняли участие Министр по национальной политике Республики Дагестан Гамалей Татьяна Владимировна, первый заместитель министра культуры Краснодарского края Усатюк Максим Михайлович, заместитель министра по национальной политике Республики Дагестан Махмудов Арсен Даниялович, начальник отдела по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Мозговой Сергей Александрович, депутат Городской Думы Краснодара Недилько Владимир Дмитриевич - председатель комитета по связям с общественными организациями, средствами массовой информации, вопросам миграционных, межнациональных и религиозных отношений, делам казачества и военнослужащих, Березин Андрей Владимирович - заместитель начальника управления по связям с общественностью МО г. Краснодар, Салатаев Саид-Эмин Хусаинович - заместитель представителя Чеченской Республики в Краснодарском крае, Горлова Ирина Ивановна - директор южного филиала Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им.Д.С.Лихачева, Хаблиев Виталий Алимурзаевич - председатель Краснодарской краевой общественной организации - общество осетинской культуры и милосердия «Алан», Курбанов Владимир Байрамович - председатель Краснодарской краевой общественной организации «Общество азербайджанской культуры «Азери», Аманатиди Василий Харлампьевич - председатель Краснодарской городской общественной организации греков «Понтос».

О проделанной работе общественной организации за первое полугодие 2017 года отчитался председатель правления ККОО ЦКНД "Единство" Магомедов Мурад Хайбулаевич .

В прениях по отчету выступили: Хаблиев Виталий Алимурзаевичу - председатель Краснодарской краевой общественной организации - общество осетинской культуры и милосердия «Алан»; Рамазанов Гарун Абдулович - член совета старейшин ККОО ЦКНД "Единство"; Диядилов Раджабу Давудович - член ККОО ЦКНД "Единство". Все выступавшие дали положительную оценку работе председателя правления и в целом правлению Краснодарской Краевой Общественной Организации Центр Культуры Народов Дагестана "Единство", а также признать, проделанную работу, удовлетворительной.

Далее выступила Министр по национальной политике Республики Дагестан Гамалей Татьяна Владимировна. Она поблагодарила председателя правления ККОО ЦКНД "Единство" Магомедова Мурада Хайбулаевича и всех членов организации за проделанный объем работы. Затем отметила, что необходимо уделить особое внимание работе с молодежью, чаще привлекать их к участию в различных мероприятиях, проводимых краевой, городской

администрации, центром национальных культур, общественно-информационным центром.

Выразила слова благодарности за многолетний труд в должности представителя Республики Дагестан в Краснодарском крае Ибрагимову Руслану Алиевичу. Представила вновь назначенного представителя Республики Дагестан в Краснодарском крае Нурудинова Магомеда Магомедовича и вручила ему удостоверение.

Поздравив Магомеда Магомедовича и всех дагестанцев, проживающих в Краснодарском крае, с новым назначением, пожелала успехов в дальнейшей работе. Магомед Магомедович поблагодарил Татьяну Владимировну за поздравления и заверил всех, что будет работать в тесном сотрудничестве с ККОО ЦКНД "Единство" и всеми земляками.

Министр по национальной политике Республики Дагестан Гамалей Татьяна Владимировна, наградила членов ККОО ЦКНД "Единство" почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства по национальной политике Республики Дагестан.