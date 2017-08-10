Петицию о защите самшитовых лесов в Краснодарском крае запустили в интернете

На сайте change.org открыт сбор онлайн-подписей под петицией «Спасем реликтовые самшитовые леса Краснодарского края от полного исчезновения».
Документ адресован президенту России Владимиру Путину, председателю правительства Дмитрию Медведеву, министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому, министру природных ресурсов Краснодарского края Сергею Еремину и глава Апшеронского района Роману Герману.
Для успешного завершения петиции необходимо всего 500 подписей. Осталось собрать еще более 200.
Петицию о защите самшитовых лесов в Краснодарском крае запустили в интернетеЧетверг, 10 августа 2017 10:25
- размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
- Печать
- Эл. почта
На сайте change.org открыт сбор онлайн-подписей под петицией «Спасем реликтовые самшитовые леса Краснодарского края от полного исчезновения».
Ключевые слова