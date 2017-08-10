〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Петицию о защите самшитовых лесов в Краснодарском крае запустили в интернете

Четверг, 10 августа 2017 10:25
Оцените материал
(0 голосов)

На сайте change.org открыт сбор онлайн-подписей под петицией «Спасем реликтовые самшитовые леса Краснодарского края от полного исчезновения».
Документ адресован президенту России Владимиру Путину, председателю правительства Дмитрию Медведеву, министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому, министру природных ресурсов Краснодарского края Сергею Еремину и глава Апшеронского района Роману Герману.
Для успешного завершения петиции необходимо всего 500 подписей. Осталось собрать еще более 200.

Прочитано 50 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В Краснодаре состоялось открытое, отчетное собрание Краснодарской Краевой общественной организации Центр Культуры Народов Дегестана В Геленджике появится новый сквер »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.