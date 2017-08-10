В Геленджике появится новый сквер

В микрорайоне Южный в Геленджике (Краснодарский край) в рамках программы формирования городской среды появится новый сквер, сообщает пресс-служба администрации курорта.

"Сквер разобьют на пересечении улиц Островского и Луначарского", - говорится в сообщении.

Так установят детскую и спортивную площадки, пешеходные дорожки, лавочки, урны и наружное освещение. Особое внимание при благоустройстве территории уделят озеленению. В сквере высадят сосны, липы, кипарисовики, алибиции, а в центре будет разбит цветник.

Также в рамках реализации программы будут благоустроены 12 дворовых территорий, включающих в себя 34 многоквартирных дома.