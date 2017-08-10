ФСК ЕЭС усиливает контроль энергообъектов на юге России в связи с аномально жаркой погодой

Федеральная сетевая компания (входит в группу «Россети») в связи с аномально высокой температурой воздуха, установившейся на юге России, усиливает в регионе контроль работы энергообъектов. Инфраструктура компании работает в штатном режиме.

В зоне обслуживания филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга и МЭС Центра реализуются дополнительные мероприятия, направленные на обеспечение надежного электроснабжения потребителей, минимизацию рисков развития аварийных ситуаций. В условиях аномально высокой температуры наружного воздуха 5 ПМЭС этих филиалов работают в особых режимах работы.

Ежесуточно выполняются внеочередные осмотры с диагностикой технического состояния подстанционного оборудования и трасс линий электропередачи 110-500 кВ. Проводится тепловизионный контроль контактных соединений.

Обеспечено круглосуточное дежурство персонала на энергообъектах. Аварийно-восстановительные бригады, мобильные пункты базирования, а также спецтехника подготовлены к оперативному устранению повреждений на электросетевых объектах.

Справочно: За 7 дней августа 2017 года потребление электроэнергии по ЕЭС России превысило уровни прошлого года на +2,1%. 7-8 августа достигнуты исторические максимумы потребления по большинству регионов Юга России.