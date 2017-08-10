Почта России реализует масштабную программу по обеспечению почтовыми услугами людей с инвалидностью

Плановые показатели по повышению доступности объектов и услуг в сфере почтовой связи, поставленные Правительством РФ перед Почтой России на 2016-2017 годы, выполняются на 100% и в сжатые сроки.

«Наша главная задача – обеспечить полную доступность почтовых услуг для людей с инвалидностью, сделать наши почтовые отделения удобными и безбарьерными. Это повысит качество жизни и откроет новые возможности для данной категории граждан», – подчеркнул генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

Программа создания доступной среды разработана Почтой России в соответствии с приказом Минкомсвязи РФ, определяющим порядок и условия обеспечения беспрепятственного доступа людей с инвалидностью к объектам и услугам почтовой связи. В результате ее реализации в масштабах всей страны доступными стали более 1800 отделений Почты России. Свыше 39 тысяч почтовых отделений осуществляют обслуживание людей с инвалидностью на дому.

На официальном сайте Почты России размещена информация об адаптации отделений почтовой связи для маломобильных граждан и других категорий людей с инвалидностью. Инвалиды по слуху и зрению, а также люди с ограниченной мобильностью могут самостоятельно воспользоваться почтовыми услугами, предварительно найдя на сайте Почты России ближайшее к своему дому отделение почтовой связи (ОПС), обеспеченное условиями для обслуживания граждан с инвалидностью. Также указаны ОПС, предоставляющие людям с инвалидностью, по заявке клиента, услуги почтовой связи по месту жительства или дистанционно.

Доступные отделения оборудованы удобными входными пандусами и рассчитаны на свободное передвижение инвалидов-колясочников внутри помещения, а также оснащены надписями, выполненными крупным шрифтом для слабовидящих людей. По просьбе посетителя операторы почтовых отделений будут дублировать зрительную и звуковую информацию и оказывать всю необходимую помощь. В эти помещения разрешено входить с собаками-поводырями. Во всех остальных почтовых отделениях с сотрудниками проведен дополнительный инструктаж по порядку оказания услуг людям с инвалидностью.

Кроме того, все запланированные к открытию отделения почтовой связи нового формата будут отвечать самым современным требованиям доступной среды, рассчитанной на обслуживание людей с ограниченными возможностями. В рамках реализации Адресной программы по адаптации объектов и услуг почтовой связи на 2017 год, к концу года количество отделений почтовой связи, доступных для людей с инвалидностью, достигнет 2040.

Программа воплощается Почтой России в рамках реализации положений Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией.