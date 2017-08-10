В августе в Сочи значительно выросла популяция цикад, что обеспокоило экологов

Энтомологи связывают увеличение численности насекомых с благоприятными погодными условиями для их размножения и роста. С конца июля на курорте нет дождей, а температура воздуха днем — выше 30 градусов.

«Цикад много — по несколько на каждом дереве. Они стрекочут очень громко. Сила звука порой доходит до 100 децибел. Он слышен в радиусе более 500 метров», — рассказали порталу Юга.ру в Сочинском отдалении русского географического общества.

В шкале шумов уровень звука в 100 дБ назван крайне шумным. Такую громкость может иметь шум в вагоне метро, раскаты грома, визг работающей бензопилы, выступление оркестра. По европейским нормам, это максимально допустимое звуковое давление для наушников плеера. По словам ученых, песни помогают цикадам отпугивать хищников.

В Сочи встречаются крупные цикады — более 6 см в длину. Ученые обеспокоены, что их нашествие отрицательно скажется на растениях. Взрослые насекомые питаются соком листьев, а личинки поедают корни.