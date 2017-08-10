На Кубани из-за жары отключат подсветку зданий и фонтанов

Сейчас на энергосистемы региона продолжают воздействовать высокие температуры. Основными причинами такой ситуации стало увеличение электропотребления промышленными предприятиями, увеличение нагрузки из-за использования кондиционеров и пик курортного сезона.

В Краснодаре 10 августа провели заседание регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения под председательством вице-губернатора края Андрея Алексеенко. В ходе совещания сетевым и генерирующим компаниям Кубани рекомендовали проводить постоянный мониторинг оборудования и отказаться от любых ремонтных работ, за исключением неотложных.