ЦБ подал иск о банкротстве краснодарского банка «Крыловский»

ЦБ РФ 2 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у краснодарского банка. По данным ЦБ, в 2017 году банк проводил «агрессивную политику привлечения денежных средств физических лиц».

«В ходе проведенной Банком России 26 июля ревизии касс ряда подразделений АКБ “Крыловский” выявлена крупная недостача денежных средств. Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала)», — говорилось в сообщении. В банк «Крыловский» назначена временная администрация.

Страховое возмещение вкладчикам краснодарского банка будет выплачивать Сбербанк России. Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся 16 августа.

Банк «Крыловский» по итогам второго квартала 2017 года занимал 331-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».