На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за угрозы пожаров

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие двое суток в регионе не ожидается осадков. Температура воздуха днем поднимется до 35−37 градусов тепла, ночью — до 23−25 градусов.

«В период с 11 по 13 августа чрезвычайная пожароопасность сохранится в большинстве районов Краснодарского края. В связи с этим ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить на единый номер пожарных и спасателей — 101», — говорится в сообщении ведомства.