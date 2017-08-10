〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за угрозы пожаров

Четверг, 10 августа 2017 23:54
Оцените материал
(0 голосов)

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие двое суток в регионе не ожидается осадков. Температура воздуха днем поднимется до 35−37 градусов тепла, ночью — до 23−25 градусов.
«В период с 11 по 13 августа чрезвычайная пожароопасность сохранится в большинстве районов Краснодарского края. В связи с этим ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить на единый номер пожарных и спасателей — 101», — говорится в сообщении ведомства.

Прочитано 25 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « ЦБ подал иск о банкротстве краснодарского банка «Крыловский» «Аэрофлот» начал суммировать багаж летящих вместе пассажиров »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.