Первый в России вагон-термос выпустили в Армавире‍

В Краснодарском крае до конца 2017 года планируют запустить производство изотермических железнодорожных вагонов. Выпускать их в рамках программы импортозамещения будет «Армавирский машиностроительный завод».

Не имеющий аналогов в России вагон-термос в ходе своего визита на предприятие 10 августа осмотрел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Еще вчера вагоны такого высокого качества были только импортного производства. А сегодня они производится в России, здесь, у нас в Армавире», - отметил глава Кубани.

По данным пресс-службы краевой администрации, Армавирский машиностроительный завод реализует инвестиционный проект, направленный на создание инновационной и импортозамещающей продукции транспортного машиностроения, с 2016 года.