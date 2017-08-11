В 2017 году «Таманский групповой водопровод» отмечает 45-летний юбилей

«Таманский групповой водопровод» имеет богатые традиции и почти полувековой опыт работы. История Водоканала неразрывно связана с развитием виноградарства и виноделия на Таманском полуострове Краснодарского края. Здесь выращивается до половины всего российского урожая винограда. Неслучайно местные жители любят повторять присказку о том, что на Тамани сливаются воедино три моря: Черное, Азовское и еще одно – винное.

Превращение Тамани в «Советскую Шампань» началось с 1957 года, после визита на полуостров Генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Именно тогда было принято решение о создании в Темрюкском районе промышленной базы виноградарства и виноделия. Эти отрасли получили возможность развиваться усиленными темпами. И уже в 1959 году Тамань догнала и перегнала французскую Шампань по площадям виноградных плантаций. На базе многоотраслевых колхозов были созданы крупные специализированные виноградарские и винодельческие совхозы. Резкое увеличение виноградников требовавших как при закладке, так и при уходе за ними, значительных расходов воды, вынуждало хозяйства идти на самые крайние меры – использование морской воды для опрыскивания виноградников и других целей

Из-за отсутствия пресных водоисточников район, омываемый Азовским и Черным морями, имеющий целебные грязи и исключительной по продолжительности теплый период для отдыха и курортно – санаторного лечения, не имел до недавнего времени ни одного дома отдыха, санатория, детских лагерей и баз отдыха. Население пользовалось водой из колодцев, рек и каналов. Также жителям доставляли воду водовозы за определенную плату.

Стало очевидным, что отсутствие питьевой воды являлось основным тормозом на пути дальнейшего экономического развития района. А потому для повышения качества производимой виноградо-винодельческой продукции, эффективности труда и снижения себестоимости продукции, а также в целях улучшения качества жизни населения и развития курортной индустрии было решено на Таманском полуострове построить систему централизованного водоснабжения.

И вот в 1967 году для водоснабжения крупных виноградарских совхозов и населения на Таманском полуострове на средства винсовхозов был запроектирован «Таманский групповой водопровод» и началось строительство. Первые водоводы, проложенные в 1968 – 1970 годах, позволили с 1972 года обводнить около ста тысяч гектаров территории Темрюкского района. Одновременно с магистральными водоводами строились и разводящие сети поселковых водопроводов.

Первое название Водоканала – Таманское управление эксплуатации магистральных водопроводов трест «Союзцелинвод» (1 июня 1972 г.) Возглавил управление – Геннадий Лаврентьевич Шестибрат.

«На строительстве объектов задействовали практически всех работников предприятия. Начальник управления Геннадий Лаврентьевич тоже принимал самое активное участие – он вместе с нами и кирпичи носил, и строил, и организовывал. Строительство шло ударными темпами», - из воспоминаний машиниста экскаватора Виктора Стефановича Кулик.

Из-за отсутствия на Тамани подземных вод, пригодных для питьевых целей, был принят поверхностный источник водоснабжения – река Казачий Ерик. На берегу построили насосную станцию мощностью 63 тыс. кубометров в сутки, которая осуществляла забор воды из реки и по трубам с помощью насосных агрегатов вода подавалась на станцию водопроводных очистных сооружений, где проводилась непрерывная очистка и обеззараживание речной воды. Станцию очистки воды построили на окраине станицы Старотитаровская. Здесь же возвели и насосную станцию для перекачки уже очищенной питьевой воды до потребителей.

«Помню, как фильтры очистки воды загружали слоями гравия по фракциям – сначала крупных фракций, потом мельче, в конце кварцевый песок. Одновременно строилось несколько объектов. Возводился машинный зал, к резервуарам чистой воды прокладывали водопроводы. Нас восемнадцатилетних девчат, пока шло строительство, направили на учебу, с декабря 1971 года мы обучались специальности лаборанта. И

спустя всего несколько месяцев вернулись в уже оснащенную химическую лабораторию», - вспоминает лаборант химико-бактериологического анализа Вера Захаровна Скидан.

Первая вода в населенные пункты Таманского полуострова пришла летом 1972 года. Воду подключали постепенно, один за другим присоединяя поселки и станицы к централизованному водопроводу. 28 декабря 1972 года комплекс водопроводных сооружений был сдан в эксплуатацию – этот день считается датой рождения Водоканала.

«Официальное открытие состоялось в начале 1973 года. Было холодно, снег лежал. И, тем не менее, это был большой праздник, не только для работников предприятия, но и для всех жителей Тамани. Недалеко от здания Водоканала была организована ярмарка с продажей дефицитных и недорогих товаров. На праздник пришло много народу. Люди радовались – качественная питьевая вода пришла на Тамань», - рассказывает Виктор Стефанович.

Магистральные водоводы обслуживали два ремонтно-эксплуатационных участка, с базами в станице Старотитаровской и поселке Волна. Изначально питьевая вода подавалась только в населенные пункты Таманского полуострова Темрюкского района.

Строительство объектов активно продолжалось. Был расширен машинный зал на насосной станции второго подъема, прокладывались новые трубопроводы, собственными силами был возведен двухэтажный жилой микрорайон в станице Старотитаровской, получивший название поселок Водник, так как квартиры в домах предназначались для сотрудников Водоканала.

«Все сами делали. И строили, и благоустраивали. На территории насосной станции в станице Старотитаровской были высажены деревья и кустарники, цветы, построены столовая, спортивные площадки – волейбольная, баскетбольная, заработал фонтан, - делится Вера Захаровна. – Для всех нас Водоканал стал вторым домом, а его работники - большой дружной семьей».

В засушливые годы, когда уровень в реке Казачий Ерик падает до критической отметки, между Азовским морем и рекой при северных ветрах происходит нагон соленой воды в Ахтанизовский лиман и возникает обратное движение воды в реке Казачий Ерик. В результате увеличивается минерализация воды в месте водозабора. Поэтому в 1986 году была дополнительно построена насосная станция первого подъема на реке Кубань и построен водовод сырой воды, диаметром 800 мм длиной 9,4 км, соединивший обе насосные станции.

С 1992 года «Таманский групповой водопровод» начал также подавать воду в Анапский район и Приморский район города Новороссийска. Для этого в 1991 году были построены магистральные водоводы диаметром 500 – 600 мм. Общая протяженность магистральных сетей, подающих воду в Анапскую зону, составляла 55,4 км. Максимальный забор воды в этот период составлял 17,3 млн. кубометров в год. В те годы Таманский групповой водопровод обеспечивал питьевой водой 34 населенных пункта Темрюкского и Анапского районов, а также одну станицу Приморского района города Новороссийска.

Согласно Постановления главы администрации Краснодарского края №646 от 08.06.1995 г. в период с 1995 по 1998 года на баланс были приняты разводящие внутрипоселковые сети и сооружения в 28 населенных пунктах Темрюкского района и 5 населенных пунктов Анапского района общей протяженностью 480 км.

На предприятии успешно реализуются программы по совершенствованию технологии водоподготовки и обеспечению экологической безопасности населения. Так, в 2002 году был внедрен коагулянт нового поколения, благодаря чему удалось значительно сократить затраты на электроэнергию, транспортировку и эксплуатационные расходы.

В 2005 году разводящие сети Анапского района были переданы на баланс в Анапский водоканал. Подача воды в Анапскую зону была прекращена.

Управление системой Водоканала неоднократно менялось: с 12 мая 1996 года – Таманское управление водопроводов ГУП «Южводопровод», с 20 сентября 2002 года – филиал «Таманский групповой водопровод» ГУП «Крайводоканал», с 1 ноября 2005 года – ГУП КК «Таманский групповой водопровод», с 1 октября 2007 года - филиал «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» и с 1 июля 2017 года - РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Сегодня система Водоканала состоит из двух насосных станций 1-го подъема, одной насосной станции 2-го подъема, комплекса зданий и сооружений станции очистки

воды, 19 нагорных резервуаров чистой воды, общая протяженность сетей 780,7 км из них 205,5 км магистральных водоводов. Численность населения, которому сегодня «Таманский групповой водопровод» оказывает услуги водоснабжения, превышает 57000 человек. В числе основных потребителей 538 юридических лиц. За годы работы предприятие получило множество благодарственных писем от потребителей и партнеров.

От источника водоснабжения до потребителя вода проходит свой путь под строгим лабораторным контролем. Качество питьевой воды контролируется производственной лабораторией Водоканала по химическим и микробиологическим показателям. Бактериологические анализы проводятся ежесуточно, а по химическим показателям поэтапно - каждый час - проверяется вода из разных мест, как на водозаборных сооружениях, так и по населенным пунктам района. Периодически пробы воды берутся на проверку и территориальным управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

За время эксплуатации группового водопровода (с 1972 года) с целью повышения производительности и эффективности его работы была произведена реконструкция насосных станций и водоводов, внедрен ряд прогрессивных технических решений позволивших увеличить производительность водопровода и очистных сооружений и тем самым увеличить процесс обработки и подачи воды потребителям.

Сегодня Таманский полуостров активно развивается, реализуются масштабные проекты федерального значения: полным ходом идет строительство моста через Керченский пролив, возводятся подъездные пути к Крымскому мосту, ведутся работы по созданию подходящей инфраструктуры возле паромной переправы, расширяется морской порт Тамань и другие. Быстрыми темпами развивается и курортный туризм, привлекая с каждым годом все больше и больше отдыхающих. Только в прошлом году по официальным данным Темрюкский район посетило свыше 1,6 млн. человек. Потребности в качественном водоснабжении будут только расти. «Таманский групповой водопровод» занимает особое место в инфраструктуре полуострова и имеет большие перспективы развития. Его руководители и сотрудники бережно хранят и преумножают лучшие традиции своих предшественников.