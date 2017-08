«Ростелеком» в Геленджике приглашает на гонки радиоуправляемых катеров

«Ростелеком» приглашает всех желающих принять участие в гонках радиоуправляемых катеров в Геленджике. Мероприятие стартует 12 августа в 10.00 в сквере у фонтана по ул. Революционной, 1.

Желающим принять участие необходимо будет сформировать команды из двух человек. Под управлением игроков катера будут проходить определенную дистанцию. Победа достанется тому, кто первым приведет свой катер на финиш с минимальным количеством штрафных баллов. Призы – главные и утешительные – получат все.

Водные гонки будут интересны, прежде всего, поклонникам популярной компьютерной игры World of Warships. В конце июля «Ростелеком» и Wargaming расширили сотрудничество в рамках тарифного плана «Игровой», разработанного специально для российских поклонников онлайн-игр. Пользователям тарифа теперь доступен эксклюзивный сторожевой корабль «Адмирал Макаров» и другие игровые преимущества.

При подключении тарифного плана «Игровой» и активации опции «World of Tanks. World of Warships» каждый абонент «Ростелекома» в дополнение к существующим преимуществам в «Танках» получит премиум-корабль шестого уровня «Адмирал Макаров» под руководством командира с тремя очками навыков, а также премиум-аккаунт в военно-морском онлайн-экшене World of Warships. Премиум-аккаунт позволяет игрокам быстрее развиваться в игре, обеспечивая дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта.

Узнать подробности о тарифном плане «Игровой», доступных игровых опциях и способах их подключения можно в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте rt.ru и по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.

Участники мероприятия и болельщики также получат возможность подключить услуги мобильной связи от «Ростелекома». Оформить заявку на подключение и получить SIM-карту можно будет прямо на месте у сотрудников компании. Перейти на обслуживание в «Ростелеком» возможно с сохранением привычного мобильного номера.