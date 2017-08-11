Активисты ОНФ провели мониторинг сокращения организаций дополнительного образования в Краснодарском крае

Активисты Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае в рамках реализации проекта ОНФ «Равные возможности – детям» провели мониторинг ликвидации или сокращения организаций дополнительного образования в регионе.

Согласно указу президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», к 2020 г. необходимо обеспечить охват не менее 75% детей в возрасте от пяти до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами.

Экспертами ОНФ установлено, что на территории Краснодарского края с начала 2016 г. и по настоящее время было сокращено восемь учреждений, занимающихся дополнительным образованием. Такие факты выявлены в городе Славянск-на-Кубани, Усть-Лабинском и Брюховецком районах. По словам представителей профильного министерства, сокращение организаций дополнительного образования произошло в целях оптимизации руководящего состава штатных единиц ведомства. Например, в станице Ладожской МБУ ДО «Центр творчества», направленное на художественно-эстетическое и физкультурно-спортивное образование детей, объединили с детским центром «Импульс», который находится в шаговой доступности. А юным экологам из Усть-Лабинска предложили продолжить дополнительное образование с биологическим уклоном в МБУ ДО ЦК «Импульс» вместо привычной станции юных натуралистов.

С 1 сентября 2017 г. изменения коснутся и муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Эколого-биологическая станция «Юные экологи», имеющего естественно-научную направленность. Реорганизация планируется в целях оптимизации средств бюджета Брюховецкого района и с сентября воспитанники секции будут посещать уже Центр детского образования «Радуга», специализирующийся на общеразвивающей программе естественнонаучной направленности. В каждом отдельном случае при слиянии или

реорганизации секции детям предложили альтернативное дополнительное образование.

«Проект ОНФ «Равные возможности – детям» продолжает свою основную деятельность на Кубани в штатном режиме. Одной из важных задач, я считаю, является выявление фактов закрытия детских кружков дополнительного образования. И мы максимально активизировали работу в этом направлении, ведь сегодня для развития дополнительного образования важно не только создавать новые, но и сохранять уже работающие кружки. Более того, предоставить возможность для посещения таких кружков всем без исключения детям, особое внимание уделяя доступной среде в учреждениях дополнительного образования», – подвел итоги мониторинга координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям» в Краснодарском крае, член регионального штаба Народного фронта Евгений Нижник.